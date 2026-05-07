На Гавайях в 46-й раз с начала года произошло извержение вулкана

На Гавайях в 46-й раз с начала года произошло мощное извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает The New York Post.

В публикации отмечается, что извержение началось в 8:17 по местному времени (21:17 мск). По данным геологической службы США, мощность извержения продолжает нарастать, поскольку с вершины вулкана хлыщут потоки лавы.

По информации американской национальной метеорологической службы, в районе нахождения вулкана восточный ветер со скоростью от 6 до 10 км в час с порывами до 13 км в час. Это может послужить распространению пепла, считают в геологической службе.

В октябре сообщалось, что вулкан Килауэ выбросил фонтан лавы на рекордную высоту более 450 метров. Это был самый высокий одиночный фонтан и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения, отмечает издание.

Столб газа над фонтанами достигал высоты более 16 тыс. футов (4876 метров) над уровнем земли.

Килауэа — один из самых активных вулканов на планете. Он расположен примерно в 320 км от Гонолулу, крупнейшего города штата.

Ранее на Филиппинах тысячи семей пострадали из-за вулкана.

 
