Названа минимальная стоимость строительства дома в России в 2026 году

Интерес к загородной недвижимости в России продолжает расти: покупатели все чаще рассматривают частный дом как альтернативу городской квартире. При этом разброс цен на строительство остается крайне широким — от относительно доступных решений до проектов премиального уровня. О том, из чего складывается стоимость загородного дома в 2026 году, «Газете.Ru» рассказал основатель строительной компании «КосмосДом», эксперт по загородному строительству Максим Фелисеев.

Главный принцип рынка остается неизменным: универсальной цены на загородный дом не существует. Итоговый бюджет зависит от технологии строительства, площади, архитектуры, инженерных решений и уровня отделки.

«В 2026 году нижний порог входа в строительство «под ключ» для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5–4 млн рублей — это небольшие одноэтажные решения площадью до 80–100 кв. м в базовой комплектации. Более массовый и востребованный сегмент уже формируется в диапазоне 8–15 млн рублей: сюда попадают дома площадью 100–160 кв. м с полноценной инженерией и отделкой среднего уровня, — объясняет Фелисеев. — Индивидуальные проекты и архитектура премиального класса легко выходят за 15–25 млн рублей и выше, особенно при увеличении площади и усложнении конструктивных решений».

Первый и базовый компонент стоимости — конструктив дома. В зависимости от технологии (каркас, газобетон, кирпич, клееный брус или фахверк) формируется значительная часть бюджета, в среднем от 30% до 45% общей стоимости проекта.

«Каркасные дома в базовой комплектации чаще всего стартуют от 3,5–6 млн рублей, газобетонные дома площадью 120–150 кв. м обычно обходятся примерно в 6–10 млн рублей уже на этапе возведения коробки с крышей, кирпичные аналоги той же площади — от 8–14 млн рублей только за конструктив, а дома из клееного бруса начинаются примерно от 10–18 млн рублей в зависимости от архитектуры и сложности проекта», — уточняет эксперт.

Отдельный сегмент занимает фахверк: дома с выраженным деревянным каркасом и панорамным остеклением, которые чаще всего относятся к верхнему среднему и премиальному сегменту. Стоимость таких проектов обычно начинается от 12–15 млн рублей и может достигать 20–30 млн рублей и выше при большей площади дома и более дорогих материалах отделки.

Следующий крупный блок расходов — остекление и фасадные решения.

Современная архитектура загородных домов все чаще предполагает большие окна, раздвижные системы и сложные фасадные узлы, и именно эта часть бюджета может существенно влиять на итоговую стоимость. «В среднем остекление занимает 10–25% сметы, а в абсолютных цифрах это может быть от 2–3 млн рублей в более простых проектах до 7–10 млн рублей в домах с панорамным остеклением и алюминиевыми системами», — говорит основатель строительной компании «КосмосДом».

Отдельная и часто недооцененная статья — инженерные системы. По словам эксперта, полный комплекс, включающий отопление, вентиляцию, водоснабжение и электрику, в 2026 году обычно обходится от 1,5–3 млн рублей в базовых решениях до 3–6 млн рублей в среднем сегменте и до 6–12 млн рублей в проектах с премиальной инженерией, включающей тепловые насосы, системы рекуперации и элементы «умного дома».

Стоимость строительства также существенно зависит от региона, отмечает Фелисеев. В Московской области компактные дома площадью 100–120 кв. м сегодня начинаются примерно от 10–13 млн рублей, средние проекты 120–180 кв. м находятся в диапазоне 12–18 млн рублей, а премиальные дома могут стоить 18–25 млн рублей и выше. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ценовой уровень сопоставим, однако стоимость участка и подготовка инженерной инфраструктуры могут дополнительно увеличивать общий бюджет на 10–20%. В регионах России строительство обходится дешевле: базовые дома под ключ можно найти в диапазоне 6–10 млн рублей, комфортный сегмент формируется на уровне 8–14 млн рублей, а премиальные проекты начинаются примерно от 15 млн рублей.

Загородный дом в 2026 году — это продукт, стоимость которого определяется десятками параметров. Именно сочетание архитектуры, инженерии и качества материалов формирует итоговую цену проекта, резюмировал эксперт.

