HR-эксперт раскрыла секреты, как понравиться работодателю на собеседовании

По словам Татьяны Богословской, руководителя сектора подбора персонала в офис Fix Price, грамотная самопрезентация на собеседовании — это не просто перечисление навыков, а умение связать свой опыт с потребностями компании: именно такой подход в большинстве случаев помогает кандидату получить предложение о работе. Умение правильно выстраивать речь на собеседовании — ключ к тому, чтобы произвести хорошее впечатление и заинтересовать работодателя.

Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Вместо шаблонных и расплывчатых фраз стоит делать акцент на конкретных достижениях и навыках, которые напрямую соотносятся с требованиями вакансии. Например, вместо «я ответственный и коммуникабельный» лучше описать ситуацию, в которой вы проявили эти качества, какие задачи решали и какой результат получили — такой подход выглядит убедительнее и запоминается лучше», — посоветовала она.

Невербальная коммуникация тоже играет большую роль. Работодатели обращают внимание не только на слова, но и на то, как вы себя подаете.

«Старайтесь поддерживать зрительный контакт — это демонстрирует уверенность и заинтересованность, также следите за осанкой: прямая спина и расслабленные плечи создают впечатление компетентности, используйте жесты осознанно — они должны подчеркивать сказанное, а не отвлекать, и наконец контролируйте интонацию: ровный, уверенный голос вызывает больше доверия, чем торопливая или монотонная речь», — отметила специалист.

Важно продемонстрировать искреннюю заинтересованность в компании и должности.

«Перед собеседованием стоит изучить сайт организации, ее миссию, ценности, последние новости и проекты. На встрече можно ненавязчиво упомянуть, что вас вдохновило: например, сказать, что вы восхищаетесь подходом компании к клиентскому сервису или разделяете ее стремление к инновациям. Это покажет, что вы осознанно выбрали именно эту организацию», — заявила эксперт.

Еще один действенный прием — грамотно задавать вопросы работодателю. Когда наступает очередь кандидата спрашивать, многие теряются или ограничиваются бытовыми темами (график или отпуск). Гораздо выгоднее звучат вопросы о перспективах развития на позиции, ключевых задачах на первые 3–6 месяцев, критериях успеха для этой роли. Так вы даете понять, что уже думаете о вкладе в общее дело и настроены на долгосрочное сотрудничество.

«В завершении беседы стоит четко выразить готовность двигаться дальше: поблагодарить за время, уточнить следующие шаги и подтвердить свой интерес к вакансии. Такой комплексный подход — сочетание содержательных ответов, продуманных вопросов и уверенного поведения — заметно повышает шансы на успех», — резюмировала она.

