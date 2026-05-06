Десятки домов в Воронеже остались без воды из-за утечки на водоводе

В Воронеже десятки домов остались без воды из-за утечки на водоводе. Организован подвоз технической воды, сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Поручил управе района и управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать подвоз технической воды силами комбинатов благоустройства. РВК-Воронеж в свою очередь обеспечит бесплатную работу аппаратов подачи питьевой воды», — написал он.

По данным местного канала «Губерния», нечистоты хлынули на окружную улицу Антонова-Овсеенко. На кадрах, которыми поделились автомобилисты, видно, как машины плотным потоком пробираются сквозь коричневую реку.

Специалисты местного водоканала уже выехали на место, чтобы выявить точное место и характер повреждения.

