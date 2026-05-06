Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Десятки домов в Воронеже остались без воды из-за утечки на водоводе

В Воронеже десятки домов лишились водоснабжения из-за утечки
Shutterstock

В Воронеже десятки домов остались без воды из-за утечки на водоводе. Организован подвоз технической воды, сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Поручил управе района и управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать подвоз технической воды силами комбинатов благоустройства. РВК-Воронеж в свою очередь обеспечит бесплатную работу аппаратов подачи питьевой воды», — написал он.

По данным местного канала «Губерния», нечистоты хлынули на окружную улицу Антонова-Овсеенко. На кадрах, которыми поделились автомобилисты, видно, как машины плотным потоком пробираются сквозь коричневую реку.

Специалисты местного водоканала уже выехали на место, чтобы выявить точное место и характер повреждения.

В конце апреля этого года в Энгельсе Саратовской области 115 многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения. В областной прокуратуре также сообщали, что протяженность поврежденного трубопровода составляет 22 метра. Работники прокуратуры непосредственно на месте координировали деятельность аварийных служб.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!