Школьник, у которого в руках взорвалась петарда под Воронежем, лишился пальцев

Под Воронежем мальчик, у которого в руках взорвалась петарда, лишился пальцев

Под Воронежем 13-летний мальчик, у которого прямо в руках взорвалась петарда, лишился пальцев. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает tv-gubernia.ru.

По словам женщины, когда она зашла в квартиру, где у ее сына в руках взорвалась пиротехника, вся прихожая, зал и кухня были залиты кровью. Мальчик без сознания лежал на полу. Медики примчались за 15 минут, перетянули конечность и на носилках спустили пострадавшего в реанимобиль.

После этого мальчика оперировали два с половиной часа. Большой и указательный пальцы на правой руке спасти не удалось.

Отмечается, что школьник мечтал стать художником. Сейчас его переводят из реанимации в обычную палату. Со слов матери, мальчик не взрывал петарду, а лишь пытался закрыть какую-то крышечку, а снаряд сдетонировал у него в ладони.

Инцидент произошел 3 мая в селе Новая Усмань. Мальчик гулял возле дома и заметил там петарду, которую подобрал и принес домой. В какой-то момент пиротехническое изделие сдетонировало прямо в руках у ребенка.

Ранее в Крыму завели дело после взрыва найденной школьником гранаты.