Авиабомбу весом в полтонны нашли на поле в Крыму

В Крыму на поле нашли авиабомбу весом в полтонны
В Крыму во время опашки поля нашли гигантскую авиабомбу. Об этом сообщает «Крым 24».

Инцидент произошел в Ленинском районе. Немецкую фугасную авиабомбу SC-500 времен Великой Отечественной войны, которая весит полтонны, обнаружили во время опашки поля.

Специалисты регионального МЧС прибыли на место и обезвредили авиабомбу.

До этого 100-килограммовую бомбу нашли на территории больницы в Краснодарском крае. Снаряд, покрытый коррозией, обнаружили во время земляных работ, о находке сообщили в экстренные службы. Прибывшие взрывотехники обследовали боеприпас и установили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100.

Ранее авиабомба времен ВОВ всплыла в Можайском водохранилище.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!