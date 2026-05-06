В Санкт-Петербурге из ТЦ эвакуировали более 200 человек

78: из ТЦ «Южный полюс» в Петербурге эвакуировали 250 человек из-за дыма

В Санкт-Петербурге людей эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Южный полюс». Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«На место прибыли пожарные службы. Как стало известно 78, дым пошел из туалета. По предварительной информации, горел блок управления», — сказано в посте.

По информации журналистов, сотрудники ТЦ потушили возгорание самостоятельно. Позже в ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что из здания пришлось эвакуировать 250 человек, никто не пострадал, пишет канал.

