Стало известно, кто погиб при крушении самолета в Омской области

Авиалесоохрана: при крушении самолета в Омской области погибли два летчика

При крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области погибли командир судна Михаил Вылегжанин и летчик-наблюдатель Алексей Астафьев. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

«В результате катастрофы погибли командир воздушного судна Михаил Дмитриевич Вылегжанин и летчик-наблюдатель Алексей Александрович Астафьев. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются», — сказано в сообщении.

Росавиация классифицировала крушение самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет.

Утром 6 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что самолет «Аэропракт-22» разбился вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области. Пожара в результате случившегося не возникло. Воздушное судно проводило авиационные работы, упало в поле.

