Специалисты классифицировали крушение самолета в Омской области как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение самолета в Омской области как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение самолета «Аэропракт» в Омской области как катастрофу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследовать авиакатастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет.

6 мая в правоохранительных органах сообщали, что легкомоторный самолет, который разбился в Омской области, получил сильные повреждения.

Утром 6 мая Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет «Аэропракт-22» упал вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района.

По словам собеседника агентства, пожара в результате ЧП не возникло. Воздушное судно проводило авиационные работы, упало в поле. Информации о возможных пострадавших не приводится.

