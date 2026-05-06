«Аэрофлот» запретил сдавать пауэрбанки в багаж

«Аэрофлот» запретил провозить пауэрбанки в багаже и заряжать их на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила правила перевозки пауэрбанков. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика.

В «Аэрофлоте» уточнили, что теперь пауэрбанки можно будет перевозить только в салоне в качестве ручной клади. При этом они не должны заряжаться на борту, а одно лицо может перевозить не более двух таких устройств.

Внешние аккумуляторы также запрещено использовать для зарядки других девайсов во время руления, взлета и посадки, а размещать их разрешено только в кармане кресла или под сиденьем. При этом устройство с содержанием лития от двух до восьми граммов допускается к перевозке лишь с согласия авиакомпании. Пауэрбанки и запасные батареи, содержащие более восьми граммов лития или имеющие мощность свыше 160 Вт/ч, пассажирам провозить запрещено — их воздушная перевозка возможна только как опасного груза через грузовые терминалы аэропорта.

5 мая в международном аэропорту индийского города Чандигарха из-за возгорания на борту объявили экстреннаую эвакуацию пассажиров. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании IndiGo, прилетевшем из Хайдарабада. По информации журналистов, после посадки самолета поступило сообщение о возгорании на борту пауэрбанка, принадлежавшего одному из пассажиров.

В Индии пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. Согласно обновленным правилам Главного управления гражданской авиации (DGCA), во время полета запрещено заряжать телефоны и другую технику с помощью внешних устройств.

