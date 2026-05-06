Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

«Аэрофлот» запретил сдавать пауэрбанки в багаж

«Аэрофлот» запретил провозить пауэрбанки в багаже и заряжать их на борту
Xiaomi

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила правила перевозки пауэрбанков. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика.

В «Аэрофлоте» уточнили, что теперь пауэрбанки можно будет перевозить только в салоне в качестве ручной клади. При этом они не должны заряжаться на борту, а одно лицо может перевозить не более двух таких устройств.

Внешние аккумуляторы также запрещено использовать для зарядки других девайсов во время руления, взлета и посадки, а размещать их разрешено только в кармане кресла или под сиденьем. При этом устройство с содержанием лития от двух до восьми граммов допускается к перевозке лишь с согласия авиакомпании. Пауэрбанки и запасные батареи, содержащие более восьми граммов лития или имеющие мощность свыше 160 Вт/ч, пассажирам провозить запрещено — их воздушная перевозка возможна только как опасного груза через грузовые терминалы аэропорта.

5 мая в международном аэропорту индийского города Чандигарха из-за возгорания на борту объявили экстреннаую эвакуацию пассажиров. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании IndiGo, прилетевшем из Хайдарабада. По информации журналистов, после посадки самолета поступило сообщение о возгорании на борту пауэрбанка, принадлежавшего одному из пассажиров.

В Индии пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. Согласно обновленным правилам Главного управления гражданской авиации (DGCA), во время полета запрещено заряжать телефоны и другую технику с помощью внешних устройств.

Ранее ученый рассказал, чем опасен пауэрбанк в самолете.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!