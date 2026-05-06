Движение на линии метро в Москве, где упал человек, введено в график

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вновь введено в график после падения человека на путях. Об этом сообщил столичный дептранс.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Подробности о состоянии человека не уточнили.

Ситуация повлияла на движение. Из-за случившегося интервалы между поездами временно увеличили.

Похожий случай произошел в метро Москвы в конце апреля текущего года, на станции «Красносельская». На кадрах, опубликованных управлением МВД по столице видно, как мужчина двигается по платформе, при этом он что-то смотрит в телефоне. Он выходит за ограничительную линию и в какой-то момент падает в считанных метрах перед поездом.

Машинист остановил поезд, серьезных травм пострадавший не получил. После инцидента в его отношении составили протокол о нарушении требований транспортной безопасности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда.