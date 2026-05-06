Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Движение на линии метро в Москве, где упал человек, введено в график

Дептранс: движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы вновь введено в график после падения человека на путях. Об этом сообщил столичный дептранс.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Подробности о состоянии человека не уточнили.

Ситуация повлияла на движение. Из-за случившегося интервалы между поездами временно увеличили.

Похожий случай произошел в метро Москвы в конце апреля текущего года, на станции «Красносельская». На кадрах, опубликованных управлением МВД по столице видно, как мужчина двигается по платформе, при этом он что-то смотрит в телефоне. Он выходит за ограничительную линию и в какой-то момент падает в считанных метрах перед поездом.

Машинист остановил поезд, серьезных травм пострадавший не получил. После инцидента в его отношении составили протокол о нарушении требований транспортной безопасности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!