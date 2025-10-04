Россиянам рассказали, как выжить при встрече с медведем

При встрече с медведем нужно громко разговаривать, стучать в металлические предметы или использовать разрывные петарды, заявил «Газете.Ru» инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Он пояснил, что животное воспринимает человеческую речь как опасность.

«Если вы в лесу встретили медведя, нужно создать максимальный объем: вытянуть руки вверх. Если есть палки, поднять их, повесить куртку на палки. Если это несколько человек, встать вместе в группу. Медведь довольно плохо видит на дальнем расстоянии, у него зрение четкое работает где-то метров на 10. Соответственно, задача создать большой объем, который будет более опасен для медведя, чем он сам. Дальше меры предосторожности — это звук. Постоянно разговаривать, слушать музыку, чтобы медведь на вас даже не вышел. Главное, не убегать от него, а шуметь, разговаривать членораздельно, потому что подобия человеческой речи в природе нет, и для медведя все, что незнакомо, представляет опасность. Если есть возможность, бейте железные предметы, например ложкой в миску», — посоветовал Алешкин.

Эксперт также рекомендовал использовать «отпугивающие крякалки», а также разрывные петарды.

«Бурый медведь боится звука, как и волк. Главное, не бросайте петарду в медведя, а бросайте между собой и животным, чтобы создать некий барьер страха. Если вы кинете петарду в медведя, вообще неизвестно, куда он побежит — может и на вас. Есть баллоны с определенными газами, но ими эффективно пользоваться на расстоянии четырех-пяти метров, хотя и пишут про 10 метров. Если медведь на вас уже вышел, я сомневаюсь, что у вас хватит мужества спокойно этим баллоном воспользоваться. Свистки можно использовать опять же как предупреждение», — рассказал Алешкин.

До этого в Красноярском крае бесследно пропала семья Усольцевых. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник.

Ранее выживальщик назвал нереальным нападение медведя на пропавшую в сибирской тайге семью.