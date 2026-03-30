В Москве вынесли приговор журналисту Солдатову

Суд заочно дал четыре года колонии журналисту Солдатову
Суд в Москве заочно приговорил журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) к 4 годам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Также ему запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Как установил суд, ранее журналист привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и участие в организации, признанной нежелательной в России. Несмотря на это, находясь за пределами страны, он продолжал распространять материалы без соответствующей маркировки, а также участвовал в деятельности нежелательной организации.

В ноябре 2023 года Минюст России внес Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, который с 2000 года освещал деятельность российских спецслужб. В марте 2022 года доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором.

