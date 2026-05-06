Пара толстых каракалов, ставших звездами сети, оказались стройными. Как выяснилось, животные выглядели крупнее из-за линьки, пишет Sohu.

Сотрудник зоопарка Ван Даоцзюнь рассказал, что каракалы по кличке Ван Нин и Ван Мэн — давние «звездные обитатели». Ежедневно они получают три приема пищи в виде мяса говядины или курицы. Однако специалист опроверг наличие у них ожирения. По его словам, есть две причины визуальной полноты: весенняя линька делает шерсть очень пушистой, а днем каракалы, будучи ночными животными, спят под деревьями, сворачиваясь в клубок, что добавляет им объема. Ветеринары подтвердили, что физические показатели зверей в норме и пока не требуют похудения.

Тем не менее план на случай лишнего веса в зоопарке разработан. Если возникнет угроза здоровью животных, рацион сделают дробным, а кормление изменят так, чтобы каракалы активнее двигались и самостоятельно добывали пищу.

