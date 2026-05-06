Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Пара толстых каракалов, ставших звездами сети, оказались стройными

Пара каракалов стала популярна благодаря линьке, сделавшей их визуально полными
sohu.com

Пара толстых каракалов, ставших звездами сети, оказались стройными. Как выяснилось, животные выглядели крупнее из-за линьки, пишет Sohu.

Сотрудник зоопарка Ван Даоцзюнь рассказал, что каракалы по кличке Ван Нин и Ван Мэн — давние «звездные обитатели». Ежедневно они получают три приема пищи в виде мяса говядины или курицы. Однако специалист опроверг наличие у них ожирения. По его словам, есть две причины визуальной полноты: весенняя линька делает шерсть очень пушистой, а днем каракалы, будучи ночными животными, спят под деревьями, сворачиваясь в клубок, что добавляет им объема. Ветеринары подтвердили, что физические показатели зверей в норме и пока не требуют похудения.

Тем не менее план на случай лишнего веса в зоопарке разработан. Если возникнет угроза здоровью животных, рацион сделают дробным, а кормление изменят так, чтобы каракалы активнее двигались и самостоятельно добывали пищу.

Ранее котенок с 4 ушами стал популярным в соцсетях.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!