Жителей Москвы предупредили о возможных ограничениях интернета

Жителей Москвы снова начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие сообщения от Т2 и «Ростелекома», которые получили корреспонденты агентства.

«В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета», — приводит СМИ сегодняшнее сообщение от T2.

В нем уточняется, что они связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

Утром и днем 4 мая в столице наблюдались блокировки мобильного интернета. Позднее в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщили, что они завершены, а «операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам».

До этого сообщалось, что операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.

