Врач предупредила об опасностях «детокса» с помощью соков и смузи

Перед летним сезоном массово распространяются рецепты «детокса» — соки, смузи, очищающие коктейли. Однако попытки привести себя в форму с помощью таких «программ» могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

Сам термин «детокс» в медицине применяется только к выведению ядов и тяжелых металлов в стационаре под капельницами. Здоровая печень и почки занимаются очищением круглосуточно, и никаких дополнительных программ им не нужно. От модных коктейлей бывает много вреда.

У зеленых смузи на голодный желудок есть три основных подводных камня.

Первая проблема — оксалаты.

«Главная ошибка — пить зеленые смузи литрами на голодный желудок несколько дней подряд. В составе обычно шпинат, кейл, рукола, петрушка, сельдерей. Все эти растения богаты оксалатами — солями щавелевой кислоты. В небольших количествах это норма, а вот концентрированный коктейль из горсти шпината плюс банана плюс яблочного сока дает ударную нагрузку на почки», — объясняет Степанова. В медицинской литературе описаны случаи острой оксалатной нефропатии — тяжелого поражения почек после недели «зеленых очищений». Кристаллы щавелевой кислоты осаждаются в почечных канальцах и вызывают воспаление, в тяжелых случаях — острую почечную недостаточность. У людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни такая программа может стать триггером для образования камней.

Вторая проблема — фруктоза. Один большой смузи может содержать 4–5 порций фруктов: банан, манго, яблоко, киви, апельсин. Получается резкий сахарный удар: уровень глюкозы в крови подскакивает за 20 минут, поджелудочная выбрасывает порцию инсулина, и через час наступает гипогликемия с голодом и слабостью. У людей с инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом такие скачки приближают диабет.

Третья проблема — раздражение слизистой. Сырая зелень содержит грубую клетчатку и щелочные компоненты, которые в концентрированном виде агрессивно действуют на желудок и кишечник. У людей с гастритом, рефлюксом или синдромом раздраженного кишечника зеленый смузи натощак нередко дает изжогу, вздутие, болезненные спазмы.

Чтобы коктейль приносил пользу, по словам гастроэнтеролога, важно соблюдать несколько правил. Смузи стоит расценивать как перекус и не использовать вместо полноценной еды, и тем более не пить его на голодный желудок. В составе — максимум одна чашка зелени и не больше двух фруктов на порцию. Виды зелени надо чередовать, а не делать ежедневный шпинатный коктейль неделями подряд. Хорошо добавить источник белка и жира: ложку греческого йогурта, столовую ложку семян чиа или ореховой пасты — это замедлит всасывание сахара. Людям с мочекаменной болезнью, гастритом, проблемами с почками любые «детокс-программы» лучше обсуждать с врачом до старта.

«Лучший детокс — это вода, движение, овощи в виде нормальных салатов и сон по 7–8 часов. На этом базисе печень и почки работают идеально, и никаких чудо-коктейлей не требуется», — подытожила Виктория Степанова.

