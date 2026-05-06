Россиянам рассказали, как правильно выбрать соус в магазине

Главная проблема в современных магазинных соусах — химические добавки. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила нутрициолог Наталья Панова.

«Их нужно довезти, нужно, чтобы они постояли, дождались, пока вы их заберете. Соответственно, там есть ряд добавок, которые могут навредить организму», — предупредила она.

Специалист дала три практических совета. Во-первых, поскольку соусы имеют кислую основу, их лучше покупать в стеклянной, а не пластиковой таре — стекло не вступает в реакцию с содержимым. Во-вторых, срок хранения приправы после вскрытия упаковки не должен превышать 14 дней. В-третьих, при изучении состава стоит насторожиться, если ингредиенты с маркировкой «Е» и сахар находятся в первой трети списка — это верный признак «химического» продукта.

Категорийный менеджер бренда Пиканта Анна Киричек до этого объяснила, как выбрать качественный томатный соус.

По ее словам, важно, чтобы список ингредиентов оставался понятным и коротким. Большое количество загустителей, стабилизаторов и усилителей вкуса может говорить о том, что продукт был сильно переработан и его вкус формируется не столько за счет сырья, сколько за счет добавок.

Ранее врач предупредил об опасности соусов с алкоголем.