Стало известно, где сейчас няня, обезглавившая ребенка в Москве

Иностранка, которая жестоко расправилась с ребенком в 2016-м году, продолжает лечение в психиатрической больнице в Казани. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Гюльчехра Бобокулова все еще наблюдается в учреждении и в ближайшее время не сможет попасть на Родину. В случае если ее экстрадируют, есть вероятность того, что в какой-то момент она окажется на свободе как вылечившаяся.

Всего в этом учреждении в Казани содержатся 13 иностранок. Их могут отправить в родную страну, но только если их поместят в больницу такого же типа.

Бобокулова попала под суд после инцидента, произошедшего в Москве десять лет назад. Женщину заметили на станции «Октябрьское Поле», когда она шла по улице и размахивала головой ребенка.

Выяснилось, что женщина работала у местной семьи няней. В день произошедшего она отрезала голову девочке, подожгла квартиру и отправилась к метро. Ее осудили и признали невменяемой.

