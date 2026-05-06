Девочку, пропавшую месяц назад в Петербурге, перед исчезновением хотели сдать в интернат

В Петербурге девочку, которая пропала месяц назад, перед исчезновением пыталась сдать в интернат мать-наркоманка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Девочка исчезла 7 апреля. Последний раз бабушка видела ребенка по видеосвязи, тогда она находилась в Сочи. Во время разговора родственница отчетливо слышала в комнате мужские голоса. Сразу после звонка телефон отключился, и связь оборвалась окончательно.

Мать девочки уже более четырех лет сидит на наркотиках — ребенок ее боится. В последнем разговоре женщина потребовала, чтобы бабушка больше не беспокоила семью. По словам бабушки, дочь лишили родительских прав.

Бабушка предлагала дочери деньги, лишь бы забрать внучку к себе. Та сначала согласилась, а потом скрылась. Пожилая женщина винит во всем опеку Красносельского района, куда обращалась еще три года назад, но реакции не получила.

Позже выяснилось, что горе-мать пыталась оформить ребенка в интернат. Раньше семья жила в достатке, девочка занималась фигурным катанием и английским языком. Теперь все продано, отсутствует даже жилье. Мать девочки стала бездомной и живет с дочерью где придется.

Ранее в Тульской области нашли пропавшую семилетнюю девочку.

 
