Суд продлил арест обозревателя «Новой газеты» Ролдугина

Суд продлил до 10 июля арест журналиста Ролдугина по делу о персональных данных

Суд продлил до 10 июля срок содержания под стражей обозревателю «Новой газеты» Олегу Ролдугину по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».

В ходе судебного заседания журналист заявил, что у него на иждивении находятся родители-инвалиды и трое детей, а его защита ходатайствовала о домашнем аресте. Сам Ролдугин признал вину частично.

Следователь, в свою очередь, уточнил, что по делу назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза.

10 апреля журналист Ролдугин был арестован до 10 мая. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано еще 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, прошел обыск в редакции «Новой газеты».

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения главы Чечни Рамзана Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

