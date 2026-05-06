Российская школьница получила травму головы, упав с качелей, и попала на видео

В Челябинске на видео попало, как школьница упала с качелей и получила травму головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый. Девочки гуляли и решили покачаться на качелях, расположенных на детской площадке. Однако забава обернулась тяжелыми последствиями — одна из них внезапно упала головой вперед и получила закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, у пострадавшей разбиты губы. Также ей, вероятно, придется удалить зуб.

До этого в Нальчике школьник упал с качелей и не выжил. Он катался вместе с ровесником, неожиданно упал и оказался под движущимися качелями. Возбуждено уголовное дело.

Ранее трехлетний ребенок упал на карандаш во время игр и проткнул себе живот в Башкирии.