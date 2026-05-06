Шесть человек заразились паразитами после кормления ягнят на частной ферме

Шесть человек, включая детей, заразились паразитами после кормления ягнят на частной ферме в Шотландии, пишет Mirror.

Одна из пострадавших рассказала, что была госпитализирована с криптоспоридиозом почти через две недели после посещения фермы с детьми. Симптомы заболевания, по данным врачей, включают обильную водянистую диарею, спазмы в животе, тошноту и рвоту, субфебрильную температуру и потерю аппетита. В тяжелых случаях это приводит к обезвоживанию и потере веса.

Криптоспоридиоз, вызываемый паразитом Cryptosporidium, крайне заразен и чаще всего поражает детей в возрасте от одного до пяти лет. В группе риска также находятся люди, контактирующие с зараженным скотом или его фекалиями, а также те, кто пьет необработанную воду из озер, рек и ручьев. Паразит может передаваться также через зараженную пищу.

Владелец фермы Джон Синклер заверил, что аттракцион тесно сотрудничает с экспертами. Он подчеркнул, что криптоспоридиоз — это признанная сезонная инфекция, связанная с контактами с животными, особенно молодыми ягнятами, и такие случаи ежегодно происходят по всей Великобритании.

Ранее врач раскрыл, может ли комар заразить человека паразитами

.