Врач раскрыл, может ли комар заразить человека паразитами

Комары могут быть переносчиками паразитарного заболевания — дирофиляриоза. Паразиты в теле человека долго не проживут, но принесут довольно много проблем. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Это может проявляться чаще всего в кожной форме, в виде плотного подвижного образования под кожей — узелка или шишки. Часто это можно заметить на голове, шее, груди, руках или ногах. Паразит способен перемещаться под кожей на 2-3 см за сутки, вызывая зуд, жжение, покраснение», — рассказал Матюхин.

Он добавил, что больше всего от этих паразитов страдают собаки и кошки. Что касается человека, в его теле личинки не могут достичь половозрелости и со временем погибают.

Эксперт предупредил, что дирофиляриоз перестал быть экзотическим заболеванием, распространяющимся исключительно в южных областях. Случаи заражения есть и в Центральной России, включая Московский регион.

Ранее россиянам рассказали стоит ли ожидать раннего нашествия насекомых этой весной.