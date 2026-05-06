Россиянку 10 дней удерживал и пытал бывший в Казахстане

Бывший возлюбленный 10 дней удерживал россиянку в Казахстане, не давая ей вернуться на родину. Мужчина бил девушку, а затем обрил ее налысо, сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала сама пострадавшая, ее короткий роман обернулся беременностью. Молодые люди никогда не жили вместе и не состояли в браке — девушка одна воспитывала ребенка в Новосибирске. Лишь раз в год она привозила сына в Казахстан на месяц ради встреч с отцом и его семьей. Однако последний визит обернулся для россиянки кошмаром, пишет Baza.

По словам девушки, перед ее возвращением на родину экс-возлюбленный отобрал у нее телефон, а когда нашел переписки с мужчинами, вовсе потерял контроль. Ревнивец избил девушку на глазах у семьи и обрил налысо. Пострадавшая утверждает, что пытки продолжались 10 дней. Она заявила, что терпела издевательства, опасаясь за судьбу сына. Мужчина отпустил девушку только после того, как она согласилась записать видео с самооговором и перевести на его счет деньги. Однако ребенка он не отдал.

Девушка вернулась в Россию, где сразу зафиксировала побои и обратилась в полицию обеих стран. У нее диагностировали разрыв сетчатки и другие травмы. В Казахстане в отношении агрессора уже возбудили уголовное дело, сообщила россиянка.

В разговоре с Baza мужчина представил другую версию событий. Он заявил, что был в отношениях с матерью ребенка 10 лет, а сама девушка должна была переехать в Казахстан после окончания учебы в Новосибирске. По его словам, он узнал о неверности возлюбленной и решил забрать сына на воспитание себе. Мужчина утверждает, что девушка сама обрила себя налысо в качестве извинения перед ним.

