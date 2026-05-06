Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянку 10 дней удерживал и пытал бывший в Казахстане

Baza: бывший возлюбленный 10 дней держал в заложниках россиянку в Казахстане
Telegram-канал «Baza»

Бывший возлюбленный 10 дней удерживал россиянку в Казахстане, не давая ей вернуться на родину. Мужчина бил девушку, а затем обрил ее налысо, сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала сама пострадавшая, ее короткий роман обернулся беременностью. Молодые люди никогда не жили вместе и не состояли в браке — девушка одна воспитывала ребенка в Новосибирске. Лишь раз в год она привозила сына в Казахстан на месяц ради встреч с отцом и его семьей. Однако последний визит обернулся для россиянки кошмаром, пишет Baza.

По словам девушки, перед ее возвращением на родину экс-возлюбленный отобрал у нее телефон, а когда нашел переписки с мужчинами, вовсе потерял контроль. Ревнивец избил девушку на глазах у семьи и обрил налысо. Пострадавшая утверждает, что пытки продолжались 10 дней. Она заявила, что терпела издевательства, опасаясь за судьбу сына. Мужчина отпустил девушку только после того, как она согласилась записать видео с самооговором и перевести на его счет деньги. Однако ребенка он не отдал.

Девушка вернулась в Россию, где сразу зафиксировала побои и обратилась в полицию обеих стран. У нее диагностировали разрыв сетчатки и другие травмы. В Казахстане в отношении агрессора уже возбудили уголовное дело, сообщила россиянка.

В разговоре с Baza мужчина представил другую версию событий. Он заявил, что был в отношениях с матерью ребенка 10 лет, а сама девушка должна была переехать в Казахстан после окончания учебы в Новосибирске. По его словам, он узнал о неверности возлюбленной и решил забрать сына на воспитание себе. Мужчина утверждает, что девушка сама обрила себя налысо в качестве извинения перед ним.

Ранее саратовский рецидивист из ревности сломал возлюбленной ребра.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!