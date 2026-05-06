Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей стране

Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году. Это следует из концепции развития электричек, которую подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Основные цели документа — повышение транспортной доступности территорий, комфортности перевозок и качества услуг в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования.
В результате реализации концепции к концу намеченного срока должно быть закуплено до 7 тыс. подвижного состава, а объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении, как ожидает кабмин, вырастет не менее чем на 15%.
«Кроме того, будет обеспечена 100-процентная возможность продажи проездных билетов в электронном виде», — говорится в сообщении правительства.
Не менее половины билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа, добавил кабмин.
