Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей стране

Сергей Пятаков/РИА Новости

Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году. Это следует из концепции развития электричек, которую подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Основные цели документа — повышение транспортной доступности территорий, комфортности перевозок и качества услуг в пригородных поездах, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования.

В результате реализации концепции к концу намеченного срока должно быть закуплено до 7 тыс. подвижного состава, а объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении, как ожидает кабмин, вырастет не менее чем на 15%.

«Кроме того, будет обеспечена 100-процентная возможность продажи проездных билетов в электронном виде», — говорится в сообщении правительства.

Не менее половины билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа, добавил кабмин.

В апреле из Москвы в Крым отправился первый рейс поезда «Таврия».

Ранее между Россией и Белоруссией начали курсировать первые электрички.

 
