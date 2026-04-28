Из Москвы отправился первый рейс поезда «Таврия» в Крым

С Казанского вокзала Москвы отправился первый ускоренный пассажирский поезд «Таврия» №17/18, следующий до Симферополя. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд будет курсировать по маршруту Москва — Симферополь, при этом до первой остановки в Крыму (Керчи) он будет доезжать всего за сутки. Время в пути до Симферополя составит 29 часов 40 минут, а обратный путь до Москвы ускоренный состав преодолеет еще быстрее — за 29 часов 14 минут.

По информации перевозчика, до конца мая поезд будет отправляться ежедневно, а затем — три раза в четыре дня. Маршрут будет проходить через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. В составе поезда №17/18 — 18 вагонов из собственного парка компании «Гранд Сервис Экспресс» в фирменной ливрее «Таврии», в том числе 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны (включая штабной) оборудованы душем.

