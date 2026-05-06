Археолог указал возможное местоположение библейского сундука с 10 заповедями

Археолог указал возможное местоположение священной реликвии — Ковчега Завета, пишет Metro.

Археолог доктор Крис МакКинни выдвинул свою теорию, согласно которой потерянный Ковчег Завета, содержащий, как считается, Десять заповедей, находится в Городе Давида — древнейшем районе Иерусалима, расположенном к югу от Храмовой горы.

Согласно Библии, позолоченный деревянный сундук был построен израильтянами вскоре после исхода из Египта около XIII века до н.э. МакКинни убежден, что реликвия была намеренно спрятана. Исследователь считает, что ключевую роль в спасении ковчега сыграл пророк Иеремия, который укрыл его в подземных пространствах Города Давида, чтобы защитить от захватчиков.

Чтобы доказать свою теорию, Крис и его команда планируют провести «беспрецедентное сканирование» с использованием мощных технологий, предназначенных для обнаружения зарытых металлов и скрытых камер глубоко под поверхностью. Поскольку ковчег, согласно библейскому описанию, был покрыт чистым золотом как внутри, так и снаружи, современные георадары и металлодетекторы способны зафиксировать его присутствие даже на большой глубине.

