Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Москве девушка обварила ноги из-за прорыва трубы с кипятком

В Москве перекрыли движение на улице Молдагуловой из-за прорыва трубы

В Москве перекрыли движение транспорта по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

По информации MSK1.RU, причиной стал прорыв трубы с горячей водой. Как пишет Telegram-канал 112, в результате инцидента прохожая девушка ошпарила ноги. Ее отправили в больницу с ожогами.

В Комплексе городского хозяйства уточнили, что инцидент произошел на этапе завершения отопительного сезона при подготовке участка к гидравлическим испытаниям и в настоящее время утечка горячей воды полностью устранена.

Утром в среду движение транспорта оказалось затруднено из-за коммунальной аварии на востоке Москвы. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», часть дороги на Федеративном проспекте затопило горячим кипятком. Предварительно, кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации.

Ранее в центре российского города на улицу вырвался столб кипятка.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!