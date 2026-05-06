В Москве девушка обварила ноги из-за прорыва трубы с кипятком

В Москве перекрыли движение транспорта по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

По информации MSK1.RU, причиной стал прорыв трубы с горячей водой. Как пишет Telegram-канал 112, в результате инцидента прохожая девушка ошпарила ноги. Ее отправили в больницу с ожогами.

В Комплексе городского хозяйства уточнили, что инцидент произошел на этапе завершения отопительного сезона при подготовке участка к гидравлическим испытаниям и в настоящее время утечка горячей воды полностью устранена.

Утром в среду движение транспорта оказалось затруднено из-за коммунальной аварии на востоке Москвы. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», часть дороги на Федеративном проспекте затопило горячим кипятком. Предварительно, кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации.

Ранее в центре российского города на улицу вырвался столб кипятка.