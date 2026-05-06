В Тамбове женщина родила ребенка и продала его знакомой

В Тамбове двух женщин будут судить за куплю-продажу младенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Твердый знак Тамбов».

Все началось еще в 2019 году. Фигурантки заключили между собой устную сделку — одна обязалась выносить и произвести на свет ребенка, вторая — заплатить за него деньги.

В январе 2020 года на свет появился мальчик. Все последующие шесть лет он воспитывался в семье покупательницы. При этом никаких документов о рождении ребенка оформлено не было — мальчик жил без свидетельства о рождении.

Обе участницы криминальной сделки попали под следствие. Уголовное дело рассматривает Октябрьский районный суд.

