В Гонконге автоматы с игрушками взяли под надзор из-за зависимости у детей

Правительство в Гонконге официально предложило ввести лицензирование для автоматов с игрушками и различными призами внутри. Причина этому стала эпидемия игровой зависимости среди подростков и размытие грани между безобидным развлечением и азартными играми с высокими ставками, пишет South China Morning Post.

Толчком к инициативе стал судебный прецедент 2022 года, освободивший операторов от получения лицензий, что привело к взрывному росту автоматов по всему городу. Ситуация вышла из-под контроля, когда предприниматели начали предлагать дорогие призы (смартфоны, наушники) и внедрили схемы «обратного выкупа» трофеев за наличные. Согласно инициативе Бюро по делам молодежи, теперь владельцам автоматов придется ограничить стоимость одной игры до $0,64, а призов — до $38. Операторов также обяжут вешать предупреждения о рисках лудомании.

Теренс Мок Вай-хо, глава Центра консультирования по зависимостям, приветствовал такое решение.

«Для подростков iPad или AirPods — невероятный стимул продолжать бросать монеты», — заявил он.

