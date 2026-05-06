У женщины парализовало часть лица из-за проснувшегося вируса ветряной оспы

У британки случился паралич части лица из-за осложнения ветрянки в виде опоясывающего герпеса. Свою историю она рассказала изданию The Mirror.

Пейдж Уэстон, 29-летняя мать двоих детей из Ливерпуля, жаловалась на зудящее и опухшее ухо. Врачи осмотрели женщину и сначала заявили, что у нее ушная инфекция, дали антибиотики, но лечение не помогало. У Пейдж резко ухудшилось общее самочувствие, возникла сильная головная боль.

В условиях стационара пациентке поставили точный диагноз — синдром Рамсея Ханта — тяжелое поражение лицевого нерва, вызванное вирусом ветряной оспы, который после перенесенной ветрянки сохраняется в нервных узлах, а затем может внезапно проявиться.

Британка начала принимать противовирусные препараты и стероиды лишь через три недели после первых симптомов, что усложнило лечение. Теперь, по оценкам врачей, восстановление может занять до года.

Пейдж признается, что по-прежнему страдает от острой боли, зуда и жжения в ухе, а также испытывает стыд из‑за внешних изменений, но старается сохранять позитивный настрой и советует другим не игнорировать ранние симптомы, чтобы вовремя начать лечение.

«Я начинаю замечать небольшие улучшения, что дает мне надежду на выздоровление. Я знаю, что на выздоровление может потребоваться время, но я сохраняю позитивный настрой и принимаю каждый день таким, какой он есть. Я не позволю этому помешать мне жить своей жизнью», — уверена женщина.

