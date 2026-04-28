Девочка оказалась в больнице с поражениями органов из-за царапины котенка

В Подмосковье спасли девочку, которая получила поражение внутренних органов из-за царапины котенка. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля доставила бригада скорой. У девочки была температура под 40 градусов, добавлялись сильная слабость и симптомы кишечного расстройства. Выяснилось, что семья недавно приютила с улицы котенка, при этом животное не проходило осмотр и не получало прививок.

Диагноз оказался редким — диссеминированный бартонеллез. Бактерии из кошачьих когтей проникли в кровь и разлетелись по всему организму ребенка. На УЗИ врачи увидели, что печень и селезенка девочки были буквально усеяны множественными гнойными образованиями. Медики насчитали их до 20 штук. Потребовалась пункция печени, чтобы подтвердить догадку.

Пациентке назначили внутривенную терапию коктейлем из антибиотиков, жар удалось сбить за несколько дней. Очаги воспаления постепенно сошли на нет. Сейчас девочка уже дома под наблюдением участкового врача. Котенок, ставший причиной заболевания ребенка, абсолютно здоров и продолжает жить в семье.

Ранее у россиянки возник редкий синдром после приема таблеток от мигрени.