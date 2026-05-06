Священник рассказал, как банк повесил трубку в разговоре с папой римским

После избрания папой римским Львом XIV кардинал Роберт Фрэнсис Превост позвонил в банк в США, чтобы обновить контактные данные, однако в разговоре с ним сотруднца службы поддержки повесил трубку. Об этом на встрече с католиками в Иллинойсе рассказал близкий друг папы отец Том Маккарти, его слова передает The New York Times (NYT).

По словам Маккарти, Лев XIV представился своим мирским именем и попросил изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Он ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница службы поддержки заявила, что этого недостаточно, и потребовала личного визита в отделение банка. На это понтифик ответил, что не может этого сделать и ответил на все необходимые вопросы.

Папа предпринял еще одну попытку: «Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев?» — спросил он. После этого сотрудница банка повесила трубку, рассказал Маккарти.

Как пишет NYT, в Ватикане не сразу ответили на запрос издания по поводу инцидента, однако отец Маккарти подтвердил в электронном письме, что эта история правдива. По его словам, ситуацию с банковскими проблемами понтифика удалось решить через другого священника, знакомого с президентом банка.

До этого сообщалось, что Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника. Речь идет об Эвелио Менживаре-Аяле, который возглавил епархию Уилинга-Чарлстона в американском штате Западная Вирджиния.

Ране папа римский приравнял коррупцию к отрицанию воскресения Христа.

 
