Москвичка заказала пасту из «Вкусвилла» и нашла в ней таракана

SHOT: в Москве девушка нашла таракана в пасте из «Вкусвилла»

В Москве девушка заказала пасту во «Вкусвилле» и обнаружила в ней таракана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел 5 мая, когда девушка приобрела готовую пасту с курицей и сыром в магазине «Вкусвилл» на Ельнинской улице. Она успела съесть несколько ложек, прежде чем заметила в блюде насекомое.

Пасту пришлось выбросить. Покупательница осталась без завтрака и обратилась в службу поддержки. В магазине пообещали разобраться в случившемся — стоимость испорченного товара девушке возместили баллами на карту, а сверху начислили еще 500 баллов в качестве извинения.

До этого в скумбрии из «Вкусвилла» обнаружили червей. После ответа ретейлера покупательница решила обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее «Вкусвилл» закрыл почти 300 магазинов.