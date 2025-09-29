В скумбрии из «Вкусвилла» обнаружили червей

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на червей в скумбрии из «Вкусвилла»

Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на качество продукции из «Вкусвилла» после того, как в доставленной ей скумбрии оказались черви. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам покупательницы, продукты ей привезли вечером, среди них была атлантическая скумбрия, нарезанная на куски. Во время ужина она заметила в рыбе паразитов.

«Съела кусок скумбрии и увидела это. У меня случился шок. Пыталась понять, что это такое. Оказалось, что это анизакиды. Сразу написала в поддержку магазина, но они долго не отвечали. А когда ответили, то заявили, что продали мне рыбу со съедобными червями, и как будто ничего в этом страшного нет», — рассказала девушка проекту «Осторожно, Москва».

В «Вкусвилле» подтвердили, что по нормам СанПиН допускается продажа скумбрии с анизакидами при условии ее термической обработки или заморозки. При этом компания отметила, что жалоба будет направлена технологам и производителю для проверки. После ответа ретейлера покупательница решила обратиться в Роспотребнадзор.

Анизакиды могут вызывать тошноту, боли в животе, рвоту, иногда повышение температуры. Личинки могут внедряться в стенку желудка или кишечника, вызывая воспаление, язвы и даже кишечную непроходимость. Заболевание может протекать тяжело, иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить паразитов.

Ранее сообщалось, что в «Магните» продают продукты с истекшим сроком годности.