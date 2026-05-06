Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Нидерланды решили подарить Украине 20 списанных тюремных автобусов

Правительство Нидерландов объявило о передаче Украине 20 тюремных автобусов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Нидерланды передадут Украине 20 тюремных автобусов в качестве помощи пенитенциарной системе, которая испытывает серьезные трудности из-за военных действий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Киев запросил помощь на европейском уровне в связи с нехваткой транспорта для перевозки заключенных, и Амстердам решил откликнуться, предоставив 20 подержанных, но технически исправных машин от Службы судебных учреждений, которые больше не используются в самих Нидерландах.

Государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Клаудиа ван Брюгген уже передала в украинском Львове первые четыре машины. Оставшиеся 16 автобусов будут поставлены украинской стороне поэтапно до конца 2026 года.

По словам чиновницы, Украина из-за войны испытывает дефицит практически всего, включая материально-техническую базу для функционирования тюрем, и передача автобусов — это действенный способ поддержать страну в обеспечении безопасности общества даже в военное время, одновременно давая старой технике «вторую жизнь».

Помимо передачи автобусов, Нидерланды и Украина также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между своими пенитенциарными службами.

Ранее Польша решила отдать Украине старые истребители.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!