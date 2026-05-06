Нидерланды решили подарить Украине 20 списанных тюремных автобусов

Нидерланды передадут Украине 20 тюремных автобусов в качестве помощи пенитенциарной системе, которая испытывает серьезные трудности из-за военных действий. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Киев запросил помощь на европейском уровне в связи с нехваткой транспорта для перевозки заключенных, и Амстердам решил откликнуться, предоставив 20 подержанных, но технически исправных машин от Службы судебных учреждений, которые больше не используются в самих Нидерландах.

Государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Клаудиа ван Брюгген уже передала в украинском Львове первые четыре машины. Оставшиеся 16 автобусов будут поставлены украинской стороне поэтапно до конца 2026 года.

По словам чиновницы, Украина из-за войны испытывает дефицит практически всего, включая материально-техническую базу для функционирования тюрем, и передача автобусов — это действенный способ поддержать страну в обеспечении безопасности общества даже в военное время, одновременно давая старой технике «вторую жизнь».

Помимо передачи автобусов, Нидерланды и Украина также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между своими пенитенциарными службами.

