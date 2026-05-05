Троим полицейским вынесли приговоры за избиение задержанного и пытки электрошокером

В Воронежской области вынесли приговоры полицейским, которые били и пытали задержанного электрошокером. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в Россоши. Участковый и два сотрудника ППС доставили подозреваемого в отдел, однако вместо допроса они стали незаконно удерживать его там, жестоко избили и пытали его током. Действия силовиков впоследствии квалифицировали как превышение должностных полномочий, а одному из них дополнительно вменили фальсификацию доказательств.

Суд огласил приговор 4 мая. Экс-участковый отправится в колонию на пять лет. Один из сотрудников ППС также получил пять лет, а второй — четыре года. Все они будут отбывать наказания в колонии строгого режима, также их лишили специальных званий и права занимать должности на госслужбе на сроки от двух до двух с половиной лет.

