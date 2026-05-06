Эксперты назвали главные принципы очистки организма в домашних условиях

ОСН: очищение организма от шлаков исключает сладкое, алкоголь и сигареты
Считается, что организм периодически следует очищаться от «шлаков», которым называют накопленные из-за неправильного питания в кишечнике, печени и почках токсины и вредные вещества. Они могут приводить к высыпаниям и угрям на коже, усталости, апатии, слабости иммунитета и лишнему весу. Очищение организма подразумевает в первую очередь переход на правильное, здоровое питание и отказ от вредных привычек, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты подчеркивают, что чистка организма не подразумевает голодания, резкого отказа от пищи, жестких диет. Важно лишь исключить вредную еду, в том числе фастфуд, сладости и газировку, а также снизить потребление кофе. Также необходимо пить достаточно воды – от 1,5 до 2 литров в день, в которую можно добавлять лимон или мяту.

В рацион на период чистки следует ввести побольше овощей и фруктов, особенно полезны будут капуста, морковь, свекла, огурцы, яблоки, гранаты. Также рекомендуется употреблять смузи, соки, использовать натуральные продукты, пить травяные чаи и отвары.

Важную роль в очищении организма играют пробиотики, в том числе йогурт (лучше выбирать без добавок), кефир, квашеная капуста – эти продукты восстанавливают полезную микрофлору кишечника. Специалисты также призывают не отказываться от активности, стараться делать хотя бы простую зарядку дома, чаще гулять на свежем воздухе, так как это стимулирует кровообращение и обмен веществ. Кроме того, важно на период очищения полностью исключить потребление алкоголя, сладкого, мучного, отказаться от курения.

Ранее россиянам объяснили, почему печени не нужны никакие чистки от «шлаков».

 
