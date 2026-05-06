Главврача больницы в Подмосковье заподозрили в откатах при ремонте корпусов

Суд отправил под домашний арест главного врача ГБУЗ Московской области «Серпуховская больница» Петра Латкина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

По версии следствия, с марта 2024 года по декабрь 2025 года Латкин, будучи главврачом Протвинской больницы, заключил с одной из коммерческих организаций два контракта на ремонт двух корпусов больницы. Позднее, зная, что обязательства по ним не исполнены, фигурант подписал акты приемки выполненных работ, уточнили в суде.

После чего Латкин получил от руководителя организации-подрядчика более 1 млн рублей; ему также сделали ремонт дома и в квартире.

Уточняется, что в настоящее время хирургический и наркологический корпуса Протвинской больницы не работают, а выделенные из бюджета денежные средства на ремонт этих корпусов освоены в полном объеме.

Суд избрал Латкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца до 4 июля 2026 года.

