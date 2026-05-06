Опрос: более половины россиян хотя бы раз продавали личные вещи

Согласно опросу, проведенному аналитиками сервисов «Авито Товары» и «Авито Недвижимость», в котором участвовали 10 тысяч совершеннолетних россиян, больше половины из них (53%) хотя бы раз продавали через интернет вещи, которыми давно не пользовались. Еще 21% респондентов планируют начать это делать, а 65% — хотели бы избавиться от ненужного, чтобы освободить место в квартире. Результаты исследования имеются в распоряжении РИАМО.

Выяснилось, что у девяти из десяти россиян есть предметы, которые не использовались последние полгода или дольше. Причем больше всего доля таких людей среди женщин (93% против 86% у мужчин) и респондентов старше 65 лет (93% против 87% у опрошенных 18–34 лет).

По данным аналитиков, обычно невостребованные вещи хранят в шкафах и на антресолях (60%), в отдельной кладовке (30%), на балконе (27%), в гараже (19%) или в загородном доме (16%). В среднем такие вещи занимают 4,25 квадратных метра.

«Подавляющая часть опрошенных нами россиян (65%) не стала бы никак использовать освободившееся после продажи вещей пространство. Люди хотели бы иметь больше «воздуха» и меньше визуального шума в своей квартире», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Адвокат Андрей Алешкин до этого говорил, что за хранение хлама на балконе грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Юрист объяснил, что одним из оснований для наказания за захламление балкона является нарушение правил эксплуатации жилищного фонда. В таком случае жильцам будет выписан штраф размером до 1500 рублей, должностным лицам придется выплатить до 3000 рублей, а юридическим — до 30 тысяч рублей.

