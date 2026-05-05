Россиянам пообещали новые меры для защиты от мошенников

Депутаты Госдумы планируют в мае рассмотреть второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн- и телефонным мошенничеством. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Предлагается установить новые комплексные меры, включая маркировку международных звонков... введение детских сим-карт... восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами», — говорится в сообщении.

По словам Володина, новые меры призваны дополнительно защитить граждан России от действий мошенников.

До этого стало известно, что телефонные мошенники начали использовать новую схему: они убеждают детей уходить из дома, а затем требуют деньги у их родителей, заявляя, что ребенок якобы находится в заложниках. При этом злоумышленники убеждают детей не отвечать на звонки и не выходить на связь с близкими. Кроме того, они сами или через посредников заказывают для несовершеннолетних такси.

Ранее в России предложили отбирать автомобили у некоторых мошенников.