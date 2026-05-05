Россиянам назвали самые распространенные схемы мошенничества перед 9 Мая

Доцент Щербаченко: перед 9 Мая мошенники внедряют новые способы обмана россиян
В преддверии 9 Мая мошенники активно атакуют россиян, используя самые разные схемы обмана. Чаще всего они выдают себя за сотрудников органов соцзащиты, Соцфонда, «Госуслуг», обещая праздничные «выплаты» и выманивая коды из СМС и персональные данные, предупредил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Очень распространена мошенническая схема с использованием фишинговых сайтов, на которых россиян просят якобы заплатить комиссию перед тем, как им перечислят «выплату». Кроме того, активно преступники рассылают приглашения на парад Победы, предлагая забронировать место по ссылке, которая, однако, также ведет на фишинговый сайт, ворующий данные пользователя, объяснил эксперт.

Еще одна распространенная схема – это сбор средств якобы для ветеранов, который предполагает перечисление денег на счет с поддельными реквизитами.

Важно никогда никому не сообщать коды из СМС, не переходить по ссылкам и не верить звонкам от людей, выдающих себя за сотрудников «Госуслуг» или соцзащиты, подчеркнул Щербаченко.

«Не переходите по ссылкам от неизвестных лиц, в том числе с сообщением о приглашении на парад Победы. Проверяйте информацию о выплатах в официальных источниках — на сайте «Госуслуги», на сайте СФР или в отделении соцзащиты», — посоветовал он.

Что касается перевода средств для ветеранов, то это можно делать только через официальные благотворительные фонды с реквизитами на их сайтах, добавил специалист. Если кто-то обращается с просьбой заплатить комиссию за соцвыплату – это сразу сигнал о мошенничестве, заключил эксперт.

Ранее МВД раскрыло, как мошенники вербуют через сайты объявлений.

 
