Как распознать малярийного комара по позе, рассказал биолог

Распознать малярийного комара можно по характерной позе в покое: он сидит под углом около 45° к поверхности, тогда как обычный комар располагается параллельно ей, — об этом «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского государственного аграрного университета Алексей Муньков.

«Комары рода Anopheles, способные переносить малярию, в России присутствуют давно. Еще в 1980-е годы во время полевых практик на зоостанции мы регулярно встречали их вдоль побережья Волги — это был обычный факт, не вызывавший особой тревоги. Распознать малярийного комара можно по характерной позе в покое: он сидит под углом около 45° к поверхности, тогда как обычный комар располагается параллельно ей. По размеру насекомые практически неразличимы», — рассказал эксперт.

В теории такие комары могут быть переносчиками малярии, однако в России такие случаи единичные.

«Малярийный комар — не самостоятельный источник болезни. Чтобы стать переносчиком, он должен сначала укусить человека с активной формой малярии: именно тогда возбудитель — плазмодий — попадает в организм насекомого и проходит там часть своего жизненного цикла. Только после этого комар при следующем укусе способен заразить здорового человека. Пока в Россию не приезжают люди с активной формой заболевания, местные комары эпидемически безопасны — возбудителю просто неоткуда взяться. Именно поэтому, несмотря на присутствие переносчика, малярия у нас не распространяется. Реальный риск возникнет лишь при устойчивом потоке больных из эндемичных регионов — прежде всего тропической Африки», — заключил Муньков.

Ранее в России зафиксировали условия для размножения малярийных комаров из-за изменений климата.