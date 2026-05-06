Подростку дали два года за стрельбу в инспектора РЖД на станции МЦД-4 в Москве

В Москве вынесли приговор несовершеннолетнему за стрельбу на железнодорожной станции. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Как установили следствие и суд, вечером 25 июля 2025 года на остановочном пункте Матвеевская МЦД-4 подросток 2010 года рождения из хулиганских побуждений открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Он произвел четыре выстрела в инспектора транспортной безопасности ОАО «РЖД», причинив ему телесные повреждения, а затем дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на платформу.

После происшествия подросток скрылся, однако был задержан в течение суток.

Никулинский районный суд признал юношу виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

