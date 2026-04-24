18-летний водитель устроил стрельбу из арендованного Audi A4 в Анапе

Юноша устроил стрельбу из арендованного кабриолета в Анапе, сообщили в полиции города.

По данным УМВД, за рулем Audi A4 находился 18-летний житель Новороссийска. Молодой человек катался с друзьями по городу-курорту, сняв с машины номера и грубо нарушая ПДД.

На одной из улиц он несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета и напугал прохожих. Очевидцы инцидента вызвали полицию.

Нарушителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, за хулиганство с применением оружия юноше грозит до 7 лет лишения свободы, а также штрафы или лишение водительских прав за нарушение ПДД.

