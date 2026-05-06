Врач предупредил об опасных ошибках при приготовлении шашлыков

Одной из самых распространенных ошибок при приготовлении шашлыков становится неправильное хранение мяса. Несоблюдение правил может привести к пищевой интоксикации. Об этом газете «Известия» сообщил врач-кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.

«Важно точно соблюдать правильность хранения мяса. Если эти меры не соблюдать, то в мясе очень быстро размножатся вредные бактерии, что приведет к пищевой токсикоинфекции. Также частое употребления жирного мяса провоцирует повышение холестерина и триглицеридов. Поэтому стоит знать меру при употреблении жирных сортов мяса, например, мраморной говядины», — предупредил специалист.

По его словам, другой распространенной ошибкой становится чрезмерное употребление алкоголя вместе с шашлыком. В результате даже здоровые люди могут столкнуться с гипертоническим кризом, мерцательной аритмией и другими проблемами со здоровьем. Врач объяснил, что спиртные напитки поднимают сильно триглицериды, что наносит организму серьезный вред.

Он добавил, что шашлыку из любого мяса стоит добавлять овощи, поскольку они частично связывают холестерин в кишечнике и не позволяют ему усваиваться. При этом людям с диабетом важно отказаться от употребления картошки и жирных частей мяса.

Главный технолог «Мясницкого Ряда» Светлана Поспелова до этого говорила, что для того чтобы правильно приготовить шашлык, необходимо обращать внимание на часть туши и ее жирность. По ее словам, лучшими отрубами считаются шейные части, они достаточно жирные и мягкие.

Ранее психолог дала советы, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники.