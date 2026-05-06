В российском регионе зафиксировали заметный гендерный разрыв в зарплатах

В Саратовской области зарплаты женщин почти на треть ниже, чем у мужчин

В Саратовской области зафиксировали заметный гендерный разрыв в зарплатах – женщины здесь зарабатывают на 31% меньше мужчин. Об этом sarinform.ru сообщает со ссылкой на соответствующее исследование агентства FinExpertiza.

Аналитики выяснили, что мужчины в регионе в среднем получают порядка 72 тыс. рублей, а женщины – только 49,5 тыс. рублей, что в итоге составляет разницу почти в треть.

В то же время эксперты напомнили, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в среднем по стране достиг максимального значения за последние 13 лет. Причем наибольшая разница зафиксирована в Мурманской, Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае. Меньше всего зарплаты отличаются по гендерным признакам в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области.

Аналитики подчеркивают, что зачастую уровень зарплат зависит от сферы деятельности – так, например, наибольшая разница отмечается в IT и науке, а наименьшая – в медицине и образовании. Причем специалисты отмечают, что женщины чаще трудятся на менее оплачиваемых должностях – это отражается на статистике по общему уровню доходов.

Напомним, как сообщалось в исследовании «Финэкспертизы», в 2005 году разница в зарплатах мужчин и женщин составляла 39,3% — 10,2 тыс. рублей у мужчин и 6,2 тыс. рублей у женщин. В 2013 году — 25,8%, а после 2013 года началось повышение разрыва.

В абсолютном выражении по итогу прошлого года различие в зарплатах составило 37,8 тыс. рублей. Больше всего разница заметна в сферах культуры, спорта и развлечений (женщины зарабатывают на 39% меньше), а также в области информации и связи (37,1%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (31,3%).

