26-летнюю блогершу убили на глазах у ее четверых детей

pamelaguimaraes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

26-летнюю блогершу из Бразилии Памелу Гимарайнш убили на глазах у ее четверых детей. О случившемся сообщило издание People.

Трагедия произошла в бразильском муниципалитете Сертанополис, в непосредственной близости от места жительства девушки. По информации журналистов, неизвестный подъехал на машине к воротам дома и окликнул блогершу по имени. Гимарайнш подошла к мужчине, а после того, как развернулась, чтобы пойти обратно к дому, получила выстрел в спину.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Свидетелями расправы стали четверо детей девушки. На данный момент полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в многодетную мать.

Памела Гимарайнш вела аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященный красоте и моде. Кроме того, она рассказывала подписчикам о жизни с четырьмя детьми. Самый младший из них родился в сентябре 2025 года.

