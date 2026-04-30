Cын расчленил мать и попытался смыть ее останки в унитаз

Fox News: в США мужчина убил мать и попытался смыть ее останки в унитаз
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В США арестован 29-летний Закари Лавел Джексон-младший, которого обвиняют в убийстве собственной матери, пишет Fox News. По версии следствия, он ее расчленил и попытался смыть останки в унитаз.

Об убийстве стало известно, когда родственники не смогли дозвониться до погибшей. Старший сын Брэдли, проживавший с ней и младшим братом, вызвал полицию. Прибывшие на место офицеры сразу заметили странности: весь дом пропах химикатами, полы были неестественно скользкими.

Самого Джексона-младшего обнаружили в ванной комнате. В унитазе полицейские увидели черную массу, которая, как позже подтвердил шериф, оказалась фрагментами тела расчлененной женщины. По данным следствия, сын разрезал останки на куски, часть из них упаковал в чемодан, а остатки пытался смыть в канализацию. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени, а также в уничтожении улик.

Мотивом, по словам шерифа, стал конфликт на почве выселения. Пожилая женщина подала в суд, чтобы выгнать сына из дома, и буквально накануне ходила на заседание. Родственники погибшей утверждают, что подозреваемый страдает психическим расстройством. Однако шериф настаивает, что при совершении расправы Джексон действовал «очень расчетливо».

