«Приезжайте скорее, мама умерла»: россиянин зарезал жену на глазах у ребенка

В Петербурге мужчина зарезал супругу на глазах у ребенка и убрал ее тело в диван

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина жестоко расправился с 40-летней женой на глазах у девятилетнего сына. Издание NewsAlert поделилось подробностями трагедии.

Инцидент произошел в Колпино 30 июня. По предварительной информации, в момент преступления агрессор был пьян, а мотивом для расправы послужила ревность.

О случившемся стало известно благодаря ребенку, который якобы стал свидетелем зверств отца. После убийства матери он позвонил бабушке и сообщил: «Приезжайте скорее, мама умерла».

После звонка пожилая женщина связалась с полицией. Правоохранители выехали по указанному адресу и нашли тело матери ребенка спрятанным в диване. Погибшая скончалась от множества ножевых ранений — муж нанес ей не менее 14 ударов ножом в голову и шею. В квартире были обнаружены орудия убийства — два ножа, один из которых сломался.

Следователи выяснили, что подозреваемый находился в многодневном запое. Мужчина утверждает, что якобы не осознавал своих действий.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство» УК РФ. 2 июля в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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